◆報知新聞社主催男子プロゴルフツアー２５年シーズン最終戦メジャー最終戦日本シリーズＪＴカップ第２日（５日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）賞金ランク５位の比嘉一貴（フリー）は１５位で出て２バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの７２で回り、通算２オーバーの１７位でホールアウトした。比嘉は１３番、１７番でバーディーを奪ったが、１８番は３パットでダブルボギー。９番でも３パットが