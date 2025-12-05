阪神ファンとして知られるフリーアナウンサーの有働由美子が５日、ニッポン放送のラジオ番組「うどうのらじお」で、２日に大阪市内のホテルで開かれた「ミスタータイガース」掛布雅之氏の野球殿堂入りを祝う会で司会を務めたことについて話した。有働は「この１週間のトピックと言いますと、実は阪神タイガースの掛布雅之さんの『野球殿堂入りを祝う会』という会の司会を仰せつかりまして、やってまいったんでございますけれど