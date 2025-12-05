ＤｅＮＡの佐々木千隼投手が５日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１００万円減の３４００万円（金額は推定）でサインした。今季は体の違和感などもあり２０試合に登板し、２勝１敗４ホールド防御率４・１５。「個人的に悔しいシーズンでしたし、チームも優勝を目指してやってきた中でそれを逃したので、チームとしても個人としても悔しいシーズンでした」と振り返った。節目の１０年目となる来季の目標にはキャ