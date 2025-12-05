鹿児島県内各地の文化活動を発信する展示会が鹿児島市で開かれています。 ウサギや花などカラフルなちりめんで作られた飾りや釘を使わずに組み立てられた木の「あんどん」。 鹿児島市のカクイックス交流センターで開かれている「県民文化フェスタ」。 鹿児島の伝統や文化を研究している「県文化協会」が開いているもので、今年は北薩地方の会員による絵画や写真など、およそ400作品が並びます。 （来場者）「風景のきれ