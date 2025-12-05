フォロワー480万超の人気TikTokerで歌手の「Mumeixxx」こと、むめいさん（21）が2025年12月4日、地元・滋賀県警の「歳末特別警戒本部長」に就任したことをインスタグラムで報告した。警官姿の写真を披露し、「美しすぎる」などと絶賛されている。歳末特別警戒出動式に登壇「出動の掛け声を」むめいさんはインスタの投稿文で「滋賀県警の【歳末特別警戒本部長】に就任しました！年末年始に向け 安全守る 歳末特別警戒出動式に登壇し