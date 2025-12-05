鹿児島県内の新たな特産品を目指すコンクールで入賞した商品の販売会がきょう5日から鹿児島市で開かれています。 こちらの「花瀬ワイン」は、本土最南端、錦江町の花瀬ワイナリーがぶどう栽培からこだわった県内産ワインで、巨峰の華やかな香りとすっきりとした味わいが特徴です。 「かごしまの新特産品コンクール」は、県内の新たな特産品の開発を目指そうと、県や鹿児島市などが毎年開いているものです。 (