「パパ、なんか臭いよ」。愛するわが子から絶対に言われたくないな……。ならばそうならないように対策を講じればいいのだ！人はその誕生から、時間の経過にともなって身体の構造や機能が変化し、衰えていくものですが、それを加齢や老化のせいにして諦めるのではなく、対策を講じることであらがうことができる！この連載で学んだもっとも大切なことです。あれだけ恐れていた加齢臭だってへっちゃらさ。カギは「皮脂腺」を攻略す