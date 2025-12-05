５日の東京株式市場で日経平均株価は４日ぶりに反落。前日までの上昇の反動で、主力株に利益確定売りが膨らんだ。 大引けの日経平均株価は前日比５３６円５５銭安の５万０４９１円８７銭。プライム市場の売買高概算は２０億８９２２万株。売買代金概算は５兆４０４１億円となった。値上がり銘柄数は３１２と全体の約１９％、値下がり銘柄数は１２４５、変わらずは５３銘柄だった。 前日の米株式市場では、ＮＹダウが３