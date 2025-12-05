１１月の英ハリファックス住宅価格は前月比横ばい、１０月＋０．５％ １１月の英ハリファックス住宅価格は前月比横ばい、１０月の＋.５％（＋０．６％から下方修正）から上げ止まった。前年比は＋０．７％と前回の＋１．９％から伸び率が鈍化した。平均不動産価格は299,892ポンドとわずかに最高値を更新。 ※以下はハリファックスによるコメント 平均価格のこの安定性は、過去10年間で住宅市場が最も安定した年の一つ