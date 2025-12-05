メインシナリオ・・・11月27日の安値0.8746ポンドを維持できず、直近の安値を更新しており、下値指向が強まっている。4日に10月27日以来の安値水準となる0.8722ポンドまで一時下落しており、一目均衡表の雲の下限の0.8714ポンドを下抜けば、10月21日の安値0.8670ポンドや10月16日の安値0.8664ポンド、10月8日の安値0.8656ポンドが下値の目標になる。10月8日の安値0.8656ポンドを割り込むようなら、9月15日の安値0.8633ポンドを試す