メインシナリオ…高値圏での振幅が続いている。押したところでは上向きで推移する21日線に支持されて、もみ合いながら上値を追う展開になるとみられる。その場合の最初のポイントは、11月20日の高値9.203となる。ここ抜けてくると、2018年2月26日の高値9.293、9.500円の節目などがターゲットとなりそうだ。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、転換線の9.086、9.000円の節目、基準線の8.954、11月14日の安値8.937などを