【新華社モスクワ12月5日】日本の高市早苗首相は最近、台湾に関する一連の誤った発言を行い、中国の内政に乱暴に干渉し、いわゆる「外部の脅威」を誇張することで日本の軍事的制約を緩める口実を作ろうとしている。複数のロシアの学者がこのほど、新華社の取材に応じ、高市氏の発言は極めて挑発的であり、日本の行為は北東アジアの安定と国際安全保障に深刻な脅威をもたらすと述べた。ロシア科学アカデミー中国・現代アジア研