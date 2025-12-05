国内で最も多く留学生を受け入れている早稲田大学が、留学生の学費値上げを検討していることが分かりました。早稲田大学はきょう（5日）、ホームページで「今後、日本語が未習得の学生さんには、ある程度の費用を納めていただくことを検討中」とし、学費値上げを検討していることを発表しました。理由については、日本語でのコミュニケーションが難しい留学生に英語ができる職員やカウンセラーを新たに雇用するなど、多額の支出が