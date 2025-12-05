ワールドシリーズ第7戦、ブルージェイズ戦の9回、同点ソロを放ったロハス（右）を迎えるドジャース・大谷＝11月、トロント【ロサンゼルス共同】米大リーグで大谷らが所属するドジャースは4日、36歳の内野手ロハスと年俸550万ドル（約8億5千万円）で1年契約を結んだと発表した。来季が現役最後のシーズンとなる見込み。ベネズエラ出身で堅実な守備に定評があるロハスは今季、114試合に出場して打率2割6分2厘、7本塁打、27打点。