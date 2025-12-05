オリックスは5日、小木田敦也投手（27）が大阪市内の病院で「右肘骨片除去手術」を受けたことを発表した。今後は患部の状態を確認しながら、リハビリを行っていく予定。小木田は4月に右肘のトミー・ジョン手術を受け、今季の登板はなし。今オフに戦力外通告を受け、来季からは育成契約へと切り替わることが決まっていた。23年に38登板で4勝0敗7ホールド、防御率2・19でリーグ優勝に貢献した右腕が、万全の状態を整えて復活