宇都宮ブレックスは12月5日、グラント・ジェレットのインジュアリーリスト抹消手続きが完了し、Bリーグより公示されたことを発表した。 現在32歳のジェレットは、オクラホマ シティ・サンダーとユタ・ジャズでNBA通算8試合に出場したパワーフォワード。中国やGリーグのチームでもプレーし、2018－19シーズンにシーホース三河でBリーグデビ