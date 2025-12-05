ヴァンフォーレ甲府は5日、25シーズン限りでヴァンフォーレクイーンの活動を終了すると発表した。ヴァンフォーレクイーンは2006年にクラブが初めてJ1昇格した際に発足した活動で、イベントサポートなど多岐にわたる役割を担ってきた。クラブは公式サイトで「これまで応援してくださった皆さま、活動に携わっていただいた関係者の皆さまに、心より御礼申し上げます」と感謝を語っている。