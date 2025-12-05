ザスパ群馬は5日、韓国・水原FC U-18からMFソン・ミンソッ(18)が新加入すると発表した。身長186cm、体重78kg。クラブを通じ「アンニョンハセヨ」とあいさつ。「これまで応援してくださったすべての皆さまに、心から感謝いたします。これからも日々成長し、自分の価値を示せる選手になれるよう、最善を尽くします」と意気込みを語っている。