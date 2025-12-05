明治大で出場時間を伸ばした始めたのは今シーズンからだった。挫折も経験したMF三品直哉(4年=帝京大可児高)は、鹿児島ユナイテッドFCで始めるプロキャリアでも自身と向き合って一歩ずつ高みへ向かっていく構えだ。帝京大可児高で1年時からメンバー入りしていた三品は3年時に10番を背負って全国大会に出場した。勢いそのまま明治大でも活躍を続けたいところだったが、1年目の関東大学リーグデビューは叶わない。2年目もリーグ