換毛期は毛が舞いがち▶▶この作品を最初から読む猫との暮らしが追体験できるような楽しいエピソードを展開し、アニメも根強い人気を誇っている『夜は猫といっしょ』。SNSでも注目されすっかり人気者となったマンチカン・キュルガの行動を描いたマンガには猫飼いあるあるがぎゅっとつまっており、「見ていて癒される」として多くの人から愛されています。「ネコは液体」とまで言われる、猫独特な柔らかさの描写が秀逸！