ドウシシャは11月下旬に、重さ830gの紙パック式軽量スティッククリーナー「MAGIC LIGHT II（マジックライト ツー）」（DSV-025P）の販売を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで開始した。カラーは、ピンク、グリーン、イエローの3色。「ドウシシャマルシェ」での価格は1万1880円。●紙パックで「ゴミ捨て時のストレス」が減る「MAGIC LIGHT II」は、同社が発売している充電式スティッククリーナーとしては最