【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『MUSIC AWARDS JAPAN』主催のCEIPAとTOYOTA GROUPによるグローバルショーケース＆カンファレンス『ennichi ’25 presented by CEIPA × TOYOTA GROUP “MUSIC WAY PROJECT”』が、現地時間12月1日・2日の2日間にわたり、米国ロサンゼルスにて開催。 1日は、日米音楽業界関係者およびメディアに向けたカンファレンスが開催、2日は、Awich、f5ve、JP THE WAVY、PSYCHIC