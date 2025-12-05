サイバーソリューションズ [東証Ｇ] が12月5日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年4月期第2四半期累計(5-10月)の最終利益(非連結)は前年同期比33.0％増の4.9億円に拡大し、通期計画の10億円に対する進捗率は前年同期の41.4％を上回る49.6％に達した。 株探ニュース