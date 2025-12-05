MLB公式サイトは3日（日本時間4日）、ファンから寄せられた移籍市場に関する質問をピックアップ。同サイトのマーク・フェインサンド記者が、それに回答した。今井達也投手、岡本和真内野手、村上宗隆内野手ら日本勢の動向にも言及。新天地候補にも触れた。 ■一塁手、三塁手が補強ポイント 7日（同8日）から米フロリダ州オーランドで始まるウィンターミーティング（WM）。オフ恒例のイベントでは、移籍