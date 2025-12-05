プロ野球・西武は5日、FA権行使を表明していた日本ハム・石井一成選手の獲得を発表しました。西武は2015年に、広島でプレーしていた木村昇吾さんを獲得。以降、FA権を行使した他球団選手の獲得には至っていませんでした。しかし今年は10年ぶりとなる獲得に成功。11月28日にDeNAでプレーしていた桑原将志選手との入団合意を発表しました。さらに石井選手の入団合意も発表したことで、今オフ2人目の戦力補強となりました。2選手の獲