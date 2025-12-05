サッカーJ1リーグは6日に、最終戦の第38節が各地行われます。優勝の可能性を残すのは、鹿島アントラーズと柏レイソルの2チーム。鹿島は2016年以来9度目、柏は2011年以来2度目の王者を目指す最後の戦いに臨みます。鹿島が勝ち点73、柏が勝ち点72で迎える最終節。状況的に優位なのは鹿島。勝利すれば柏の結果に関係なく優勝。引き分けた場合は柏の引き分け以下、敗れた場合は、柏の敗戦で優勝が決定します。一方の柏の優勝が確定する