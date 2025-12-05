国民民主党の榛葉賀津也幹事長が５日、定例会見で、政府が高校生の扶養控除の縮小を検討しているという報道の受け止めを聞かれ「本末転倒」「あり得ない」と断じた。政府は高校の無償化や児童手当の拡充を受け、高校生の扶養控除の縮小の検討を始めたという報道があり、国民民主党の伊藤孝恵議員が「許すまじ」と激怒投稿をしている。榛葉幹事長は「右に同じです。伊藤孝恵が言っているとおり」と言い「本末転倒だよ」とバッ