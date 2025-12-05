韓国女性グループ・ＮｅｗＪｅａｎｓをプロデュースしていたミン・ヒジン前ＡＤＯＲ（アドア）代表が４日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ジャンルだけ汝矣島（ヨイド）」に出演し、世間をにぎわせている論争や今後の展望について明かした。ミン氏はこの日、ＨＹＢＥが主張するＡＤＯＲの経営権乗っ取りは「物理的に不可能」だと主張。該当の件は「ＨＹＢＥが私を恨み起こした騒動だ」と言い、最近スタッフに政治的傾向を強要した