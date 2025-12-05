安倍元首相銃撃事件発生から3年5カ月。12月4日、5回目となる最後の被告人質問が行われました。“最後”の被告人質問12月3日、裁判に出廷した安倍昭恵さんに対し、何も語らなかった山上徹也被告（45）。4日行われた最後の被告人質問で、改めて弁護側から昭恵さんへの今の思いを問われると…うつむきながら、淡々とした口調で初めて遺族への謝罪を語り始めました。弁護側：昭恵さんに何か言葉は？山上被告：安倍昭恵さんをはじめ、首