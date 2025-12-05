「ばらの花×ネイティブダンサー」のアルバムジャケット写真（相鉄グループ提供）人気ロックバンド「くるり」と「サカナクション」の楽曲を組み合わせたメロディーが１２日から、相鉄いずみ野線ゆめが丘駅（横浜市泉区）で列車接近時にホームに流れる。昨年開業した「ゆめが丘ソラトス」の最寄り駅をＰＲする。題名は「ばらの花×ネイティブダンサー」。上下線の列車が進入する際、電子ベル音に編曲された一節が放送される。