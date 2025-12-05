120-120同点から3ポイントシュートに成功米プロバスケットボール（NBA）レイカーズの八村塁が4日（日本時間5日）、敵地ラプターズ戦で大仕事を果たした。同点の最終第4クォーター（Q）に劇的なブザービーター。レブロン・ジェームズからのパスを受けチームを123-120の勝利に導き、歓喜を爆発させた。120-120の第4Q最終盤。コーナーで構えていた八村が、レブロンからのパスを受けた。流れるような動きで放った3ポイントシュート