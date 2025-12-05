映画『シャイニング』や『カッコーの巣の上で』などで知られるアメリカの名優ジャック・ニコルソン。2010年公開の『幸せの始まりは』を最後に俳優業から引退しているジャックの、88歳の近影がシェアされ、反響を呼んでいる。【写真】元気そう！ジャック・ニコルソン88歳の近影現地時間12月4日、ジャックの娘で俳優のロレイン・ニコルソンがインスタグラムを更新し、「記憶に残る11月」とキャプションを付けて、先月の思い出