２０２３年アジアユース選手権優勝などアマチュア６冠の片岡雷斗（１９）＝大橋＝が５日、東京・後楽園ホールでＢ級（６回戦）プロテストを受験。合格発表は６日の予定。来年３月にライトフライ級（４８・９キロ以下）でのデビューを予定している片岡は「見ていて面白くて、夢と希望を与えられるようなボクサーを目標にしている」と抱負を語った。同門の先輩となる東洋太平洋ミニマム級王者・石井武志（２６）＝大橋＝との３ラ