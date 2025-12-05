◆スノーボード・ハーフパイプザ・スノーリーグ決勝トーナメント（５日、中国・張家口）男子決勝で２２年北京五輪金メダルの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、３月の第１回大会を制した戸塚優斗（ヨネックス）に２勝１敗で勝って、初優勝を飾った。五輪３大会金メダルのレジェンド、ショーン・ホワイト（米国）が新設したプロリーグで、来年２月開幕のミラノ・コルティナ五輪代表選考レースのポイント対象外だが、今大会