香川県庁 香川県によりますと、4日午前、観音寺市の医療機関から「ふぐ毒による食中毒の疑いがある患者を診察した」と西讃保健所に連絡がありました。 患者は50代の女性で、親族を含むグループが釣って処理したふぐ２匹を譲り受け、3日午後7時ごろ自宅で調理して食べました。約10分後に吐き気や口のしびれの症状が現れたということです。女性は入院しましたが、快方に向かっているということです。ふぐ毒（テトロドト