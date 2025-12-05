総社市民が住民監査請求総社市役所 岡山県総社市が市の第3セクター「そうじゃ地食べ公社」に出した補助金の一部が違法なものであるとして、市民が住民監査請求を行いました。 住民監査請求をしたのは、総社市民3人です。 提出した請求書によりますと、市民らは、総社市が2021年度から2024年度までに「そうじゃ地食べ公社」に出した「そうじゃのお米支援補助金」のうち2億円余りが違法な支出だとしています。