関東は明日6日(土)も寒さ続きます。晴れていてもしっかりと寒さ対策を。7日(日)や8日(月)は、昼間は過ごしやすい陽気ですが、朝晩は5℃前後まで下がりそうです。山沿いは0℃を下回るでしょう。一日の気温差が大きくなるため、外出は脱ぎ着しやすい服装で。今日5日(金)広く今シーズン一番の冷え込み明日6日(土)の朝も寒い今日5日(金)の朝は関東で広く今シーズン一番の寒さになりました。東京都心や、千葉市は3℃を下回り、熊谷