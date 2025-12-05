酸素系漂白剤「オキシクリーン」を展開する株式会社グラフィコが、全国の0〜12歳の子を持つ母親988人を対象とした「大掃除に関する意識調査」を実施。年末の大掃除におけるママたちのリアルな実態や、育児ステージごとの意識変化が明らかになりました。「完璧」を目指す掃除から、家族の暮らしに合わせた「身の丈大掃除」へと価値観がシフトしていく様子が浮き彫りとなっています。 グラフィコ「大掃除に関する意識調査」