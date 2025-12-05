明治安田厚生事業団と笹川スポーツ財団が、全国規模で実施した「活動量計による身体活動・スポーツの実態把握調査2024」の報告書を発刊。自己申告ではなく「活動量計」を用いた客観的なデータ取得により、日本人のリアルな身体活動の実態を解明しました。質問票だけでは捉えきれなかった「強度」や「座位時間」まで詳細に測定し、男女や年代による活動傾向の違いを明らかにしています。 明治安田厚生事業団・笹川スポーツ財団