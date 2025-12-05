プロレスラーの井上貴子（56）が、5日までに自身のインスタグラムを更新。親戚の元アイドルとの2ショットを公開した。【写真】対照的な白黒ファッション！井上貴子と親戚の“元人気アイドル”の2ショット「いとこ姪の瑞穂の観劇」とつづり、井上が投稿したのは元櫻坂46の土生瑞穂（28）との2ショット。楽しそうにカメラに向かってピースサインを決めた。「初日ということもありこっちがキンチョーでも堂々たるもんです立