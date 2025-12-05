小池百合子東京都知事が5日午後の会見で”都の税収を地方自治体へ再分配する仕組みを強化する”との一部報道について「きわめて不合理である」と強い口調で反論した。【映像】怒りをあらわにし反論する小池都知事（実際の様子）記者から小池都知事へ「国で行われている税制改正の議論についてうかがいます。地方税収が東京都に偏在していると位置づけて、都の税収を他の自治体に再配分する仕組みを強化すると報道があった。こ