東京都は、中高生や大学生が「闇バイト」に巻き込まれる様子を描いたウェブ漫画を独自に制作し、特設サイトで公開を始めた。年齢別に４編に分け、実際の手口や対処法を盛り込んだ。小中高校やＳＮＳでも知らせて若者に読んでもらい、意図しないまま犯罪に加担する恐ろしさを訴える。都民安全総合対策本部によると、都内では昨年、特殊詐欺に関与したとして摘発された容疑者の６割強が１０〜２０歳代だった。友人から誘われたり