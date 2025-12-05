東洋水産は11月29日、「食」に興味・関心のある東北地区の高校生を対象にしたスープのレシピコンテスト「スマイル“フード”プロジェクト in 東北2025」の決勝大会を宮城県仙台市の宮城調理製菓専門学校で開催し、各県代表の6校6チームがおいしさやアイデアを競った。11回目の今年は、優勝に青森県立柏木農業高校のチーム「柏農食物班」による「体が求める栗こ南瓜スープ」を選出。同県として3年ぶり4回目の栄誉となった。「マ