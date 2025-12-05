長岡市で5日、30代の女性に対し包丁の背で腕や腹をたたきケガさせたとして、32歳の男が逮捕されました。傷害の容疑で逮捕されたのは長岡市に住む建設業の男（32）です。警察によりますと12月1日、長岡市内にある建物の敷地内で30代の女性に対し、包丁の背で女性の両腕やわき腹を10回ほど強くたたき、女性に全治負傷のケガをさせた疑いがもたれています。女性は命に別条はないということです。被害にあった女性が警察へ相談したこと