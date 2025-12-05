ティーウェイ航空は、「12月のt割」セールを12月1日から31日まで開催している。日本発着ソウル・清州・大邱・釜山・済州行きを対象に、運賃を最大10％割り引く。片道運賃の一例は、大阪/関西〜ソウル/仁川線が10,230円から、東京/成田〜ソウル/仁川線が12,260円からなど。燃油サーチャージや諸税は別途必要となる。割引コードは「EBIRD25」。搭乗期間は12月1日から2026年10月24日まで。さらに、ソウル往復で最大3,000円を割り引く