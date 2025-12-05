本格的な大雪となる前に点検しておきたいのが、雪を落とさず自然にとかす無落雪屋根に設置されているスノーダクトです。落ち葉やごみが詰まると漏水事故に繋がる危険が潜んでいます。（atelier ＴＲＵＮＫ清水圭太代表）「これがスノーダクトです。ごみが少し溜まっています」 屋根に積もった雪をとかして水として排出するスノーダクト。ここに溜まった落ち葉やごみを放置していると、ある危険があるといい