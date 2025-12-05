F1の酸いも甘いも知るハミルトンが角田に対する想いを語った(C)Getty Images角田が明かした契約事情「決定の知らせは、レース（カタールGP決勝）直後にヘルムート（・マルコ博士）から直接伝えられた。もちろん、失望したし、腹が立った」来季のF1ドライバーから外れ、角田裕毅（レッドブル）は率直な想いを漏らした。【動画】見せた「ドーハの快走」角田裕毅がフェルスタッペンを超えたレースをチェック現地時間12月4日、今