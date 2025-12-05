5日午前、千葉県の東関東自動車道で大型トラックが60代の女性に衝突する事故がありました。女性はその後死亡が確認されました。警察によりますと5日午前11時過ぎ、東関東自動車道・下りの成田ジャンクション付近で大型トラックの運転手から「故障車の近くから出てきた人をひいてしまった」と110番通報がありました。成田市に住む真木春江さん（62）が意識不明の状態で病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。真木さ