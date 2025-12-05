フリーアナウンサーの女性の写真集の上に包丁を置いた写真などをSNSに投稿したとして、30代の女が警視庁に書類送検されたことがわかりました。捜査関係者によりますと、脅迫の疑いで書類送検されたのは、岩手県在住の30代の女です。女は今年5月、SNSに複数回にわたりフリーアナウンサーの女性（20代）の写真集の上に包丁を置いた写真とともに「死ね」などと投稿した疑いがもたれています。現在、その投稿は削除されていますが、そ