¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥Èº°Ìî¤Ö¤ë¤Þ¡Ê39¡Ë¤¬4Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸áÁ°1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤¿¤ó¤Ý¤ÝÇòÄ»µ×Èþ»Ò¡Ê43¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£º°Ìî¤Ï¡Ö2009Ç¯¤Ë·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£ÇòÄ»¤µ¤ó¤Ï2008Ç¯¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÇòÄ»¤Ï¡Ö¤¿¤ó¤Ý¤Ý¤Ý·ëÀ®¤·¤¿¤Î¤¬2008Ç¯¤Ç¡¢¤½¤Î2Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¥Ô¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹°ì½Ö¡£¥Ô¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë¤Ö¤ë¤Þ¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤È¼Â¤Ï¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç°ì½ï¤Ë¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£º°Ìî¤Ï¡ÖÃæÌîTWL¡Ê¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡Ë